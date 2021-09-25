حمدوك: مرحلة الانتقال الديمقراطي بالسودان لا تزال تواجه تحديات

قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية تواصل مسيرتها نحو المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن مرحلة الانتقال الديمقراطي بالسودان لا تزال تواجه تحديات.

وفي كلمة السودان أمام الجمعية العامة، قال حمدوك: "نقدر دعم الأمم المتحدة لحكومة الثورة".

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ووصف رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، قضية اللاجئين اليوم السبت بأنها تشكل إحدى قضايا الأمن القومي لبلاده، داعيا المجتمع الدولي لمساهمة فعالة في معالجة هذه القضية.

وقال إن هناك "ترتيبات جارية لإيجاد حلول مستدامة للاجئين العائدين".

وجدد رئيس الوزراء موقف السودان الرافض لأي "إجراء أحادي" بشأن سد النهضة، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأضاف "كابدنا بعضا من الأضرار بسبب سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة الأخيرة، ونجدد الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة تحقق مصالح جميع الأطراف". وأشار حمدوك أيضا إلى أن مرحلة الانتقال الديمقراطي بالسودان "لا تزال تواجه تحديات".