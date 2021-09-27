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حماس: المواجهة المقبلة مع إسرائيل هي الضفة الغربية

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حماس (أسوشيتيد برس)
حماس (أسوشيتيد برس)

حماس: المواجهة المقبلة مع إسرائيل هي الضفة الغربية

دبي - العربية.نت

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أعلن قيادي في حماس، أن معركة الحركة المقبلة مع إسرائيل ستكون في الضفة الغربية باعتبارها "الخاصرة الضعيفة لإسرائيل" على حد وصفه.

ودعا القيادي باسم نعيم اليوم الاثنين، إلى تسخير مدن وقرى الضفة الغربية لهذا الهدف.

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كما اعتبر أن "المعركة يجب أن تكون شاملة ابتداء بالمقاطعة الشاملة والمقاومة الشعبية وصولاً للمقاومة المسلحة".

وكانت حماس وقعت على اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل في 21 مايو الماضي، برعاية مصرية، بعد حرب استمرت 11 يوماً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المكتظ بالسكان والصواريخ التي أطلقتها حركتا حماس والجهاد.

هدنة برعاية مصرية

وكانت شرارة التصعيد بين الطرفين انطلقت في العاشر من مايو، فيما لم يدخل وقف النار حيز التنفيذ إلا فجر الجمعة 22 مايو.

ولاحقاً أطلقت المساعي الدولية من أجل تنظيم المساعدات الإنسانية الطارئة والخاصة بإعادة إعمار القطاع الذي دمرت فيه آلاف البيوت والمساكن.

يذكر أن هذا التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في غزة، هو الرابع منذ العام 2008، وقد أدى إلى مقتل 248 فلسطينيا، بحسب السلطات الصحية في القطاع، فيما قتل 13 شخصا من الجانب الإسرائيلي.

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