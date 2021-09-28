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مقتل 5 من الأمن السوداني خلال مواجهة مع خلية لداعش.. والقبض على 11 بينهم أجانب

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قوات الأمن السودانية - أرشيفية - فرانس برس
مصادر للعربية

مقتل 5 من الأمن السوداني خلال مواجهة مع خلية لداعش.. والقبض على 11 بينهم أجانب

القوات الأمنية تمكنت بعد مواجهات من توقيف عدد من أفراد الخلية بعد فرار آخرين

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر العربية في الخرطوم بقيام الأمن السوداني بإلقاء القبض على 11 إرهابيا بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية وارتفاع قتلى المخابرات إلى 5.

وكانت صحيفة "السوداني" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة ضباط بعد مداهمة منزل قالت إنه يتبع خلية لتنظيم داعش.

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ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الضباط الثلاثة القتلى برتبة نقيب، وأن "الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي".

وذكرت الصحيفة أيضا أن عددا آخر من عناصر القوات أصيبوا في الواقعة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية تمكنت بعد مواجهات من توقيف عدد من أفراد الخلية بعد فرار آخرين".

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