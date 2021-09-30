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سقوط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

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راية حزب الله جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)

سقوط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

دبي - العربية.نت

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أفاد مراسل "العربية"، الخميس، بسقوط مسيّرة تابعة للجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر إن مسيّرة عسكرية سقطت خلال نشاط اعتيادي داخل الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن أن "الحدث قيد التحقيق".

وفي يوليو الماضي، أعلن المتحدث الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية. وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الطائرة المسيرة سقطت "أثناء القيام بنشاط اعتيادي"، مشيراً إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني".

هذا ويتخوف معظم اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية لم يسبق للبلاد أن شهدت مثيلاً لها في السنوات الماضية، من أي تصعيد على الحدود يفاقم الأوضاع.

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