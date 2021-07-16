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سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني

An Israeli drone fires stun grenades to disperse Palestinians protesting against the tension in Jerusalem and the Israeli-Gaza fighting on May 18, 2021, near the settlement of Beit El and Ramallah in the occupied West Bank.
طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية (أرشيفية)
لبنان

سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني

الجيش الإسرائيلي: لا توجد مخاوف من تسرب معلومات من الطائرة التي سقطت أثناء قيامها بـ"نشاط اعتيادي"

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دبي – العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الطائرة المسيرة سقطت "أثناء القيام بنشاط اعتيادي"، مشيراً إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني".

وأضاف أدرعي أنه "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات" من هذه الطائرة.

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ويتخوف معظم اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية لم يسبق للبلاد أن شهدت مثيلاً لها في السنوات الماضية، من أي تصعيد على الحدود يفاقم الأوضاع.

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وفي ابريل الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني والعثور على أخرى أسقطت سابقاً على الحدود الشمالية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في أواخر يناير الماضي، أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جنوب لبنان.

أما في سبتمبر الماضي فأعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "أنشطة عمليات" على الحدود، بينما قال الجيش اللبناني إنه أسقط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية.

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