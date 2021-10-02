تركيا: سنرد على تصرفات اليونان وقبرص الأحادية

يبدو أن التوترات بين اليونان وتركيا، عادت لتطل من جديد، بعد هدوء نسبي، حيث هددت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات للرد على ما وصفتها بـ "تصرفات اليونان وقبرص الأحادية".

وقالت الخارجية التركية إن اليونان وقبرص تواصلان مساعي تصعيد التوتر شرق المتوسط من خلال أنشطتهما "الاستفزازية" أحادية الجانب في الشهور الأخيرة.

مادة اعلانية

أضافت أن اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الأخيرة، إضافة إلى إعلان قبرص أنها ستبدأ غدا أنشطة تنقيب تنتهك حقوق القبارصة الأتراك والجرف القاري التركي.

كما أشارت الخارجية التركية إلى أن "كل هذه التصرفات أحادية الجانب ستؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

علاقة متوترة

وأكدت أن "تركيا ستواصل بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط"، مشيرة إلى أنها تتخذ الخطوات اللازمة في الميدان وعلى الطاولة ضد مواجهة التصرفات الأحادية لليونان وقبرص.

يذكر أن العلاقة بين تركيا واليونان تتسم بالتوتر، رغم أنها شهدت هدوءا نسبيا في الأشهر الماضية، إلا أن هذا الهدوء تلاشى بعد مضايقات تركية لسفينة الأبحاث (نوتيكال جيو) منتصف الشهر الماضي.

يشار إلى أنه على الرغم من أن البلدين معاً في حلف شمال الأطلسي إلا أنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

كما تصاعد التوتر بين البلدين الصيف الماضي (2020)، عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما، بعد توقف دام خمسة أعوام.