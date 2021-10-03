.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا: سنرد على إجراءات اليونان "العدوانية" بالمثل بالميدان

  • الخط
Greece and Turkey two flags together textile cloth fabric texture stock photo
علما اليونان وتركيا
شرق المتوسط

تركيا: سنرد على إجراءات اليونان "العدوانية" بالمثل بالميدان

وزارة الدفاع التركية أكدت أنها تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان "غير القانونية والاستفزازية والعدوانية"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إنها تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان "غير القانونية والاستفزازية والعدوانية"، حسب تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه "يتم الرد اللازم ميدانياً في نطاق المعاملة بالمثل" مع اليونان.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد قالت أمس السبت، إن اليونان وقبرص "تواصلان مساعي تصعيد التوتر شرقي المتوسط" من خلال "أنشطتهما الاستفزازية أحادية الجانب" والتي قامت بها خلال الشهور الأخيرة.

سفينة تنقيب تركية في شرق المتوسط قبالة قبرص (أرشيفية)
سفينة تنقيب تركية في شرق المتوسط قبالة قبرص (أرشيفية)

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن "اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الأخيرة، كما أعلنت قبرص أنها ستبدأ غداً (الأحد) أنشطة تنقيب تنتهك من خلالها حقوق قبرص التركية والجرف القاري التركي".

غوتيريش يدين الهجمات على قوات حفظ السلام بعد مقتل جندي بمالي العرب والعالم إرهاب غوتيريش يدين الهجمات على قوات حفظ السلام بعد مقتل جندي بمالي

وتابعت: "ستؤدي كل هذه التصرفات أحادية الجانب إلى زيادة التوترات وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة "تتخذ الخطوات اللازمة في الميدان وعلى الطاولة ضد مواجهة التصرفات الأحادية لليونان وإدارة جنوب قبرص".

وأضافت: "ستواصل تركيا بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق قبرص التركية في شرق المتوسط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا يفرق بين غني وفقير.. خبراء التغذية يحذرون من أخطر خلل صحي! لا يفرق بين غني وفقير.. خبراء التغذية يحذرون من أخطر خلل صحي!
العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية
الأكثر قراءة
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية
ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد