تركيا: سنرد على إجراءات اليونان "العدوانية" بالمثل بالميدان

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إنها تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان "غير القانونية والاستفزازية والعدوانية"، حسب تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه "يتم الرد اللازم ميدانياً في نطاق المعاملة بالمثل" مع اليونان.

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وكانت وزارة الخارجية التركية قد قالت أمس السبت، إن اليونان وقبرص "تواصلان مساعي تصعيد التوتر شرقي المتوسط" من خلال "أنشطتهما الاستفزازية أحادية الجانب" والتي قامت بها خلال الشهور الأخيرة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن "اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الأخيرة، كما أعلنت قبرص أنها ستبدأ غداً (الأحد) أنشطة تنقيب تنتهك من خلالها حقوق قبرص التركية والجرف القاري التركي".

وتابعت: "ستؤدي كل هذه التصرفات أحادية الجانب إلى زيادة التوترات وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة "تتخذ الخطوات اللازمة في الميدان وعلى الطاولة ضد مواجهة التصرفات الأحادية لليونان وإدارة جنوب قبرص".

وأضافت: "ستواصل تركيا بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق قبرص التركية في شرق المتوسط".