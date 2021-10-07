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روسيا تدعو طالبان للمشاركة بمحادثات دولية حول أفغانستان

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FILE PHOTO: Mullah Abdul Ghani Baradar, the Taliban's deputy leader and negotiator, and other delegation members attend the Afghan peace conference in Moscow, Russia March 18, 2021. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo
وفد طالبان خلال محادثات سابقة في موسكو في مارس الماضي (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

روسيا تدعو طالبان للمشاركة بمحادثات دولية حول أفغانستان

موسكو ستستضيف جولة من المحادثات حول أفغانستان في 20 أكتوبر الحالي

العربية.نت

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قالت روسيا اليوم الخميس، إنها ستدعو ممثلين عن طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان في وقت لاحق هذا الشهر، حسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان زامير كابولوف في وقت سابق اليوم، إن جولة من المحادثات ستعقد في موسكو في 20 أكتوبر الحالي.

ولم يكشف كابولوف مزيداً من التفاصيل حول المحادثات المزمعة، لكنه قال إن لائحة المدعوين إلى المفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند.

من محادثات سابقة استضافتها موسكو حول أفغانستان في مارس الماضي
من محادثات سابقة استضافتها موسكو حول أفغانستان في مارس الماضي

واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأن أفغانستان في مارس الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بياناً مشتركاً يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

كما دعا البيان حينها طالبان إلى عدم شن أي هجمات خلال الربيع والصيف.

وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب، واستولت طالبان على السلطة في تقدم خاطف وانهارت الحكومة السابقة.

عناصر من طالبان في كابل
عناصر من طالبان في كابل
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وتشعر روسيا بالقلق من احتمال حدوث تداعيات في المنطقة وإمكانية تسلل متطرفين إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والتي تعتبرها موسكو خط دفاعها الجنوبي.

وفي أعقاب وصول طالبان للسلطة، أجرت موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وعززت العتاد في قاعدتها العسكرية هناك.

وقالت الرئاسة في طاجيكستان إن بوتين أجرى اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس إمام علي رحمان، بحث فيه الزعيمان الوضع الأمني المتعلق بالتطورات الأخيرة في أفغانستان.

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