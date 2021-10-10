.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ببنادق على أكتافهم.. عناصر طالبان يمرحون في "الملاهي"

  • الخط
عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)
عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل (أرشيفية - رويترز)

ببنادق على أكتافهم.. عناصر طالبان يمرحون في "الملاهي"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مرة جديدة، التقطت عدسات الكاميرات عناصر طالبان بعيداً على جبهات القتال أو مواقع التفتيش والحواجز.

فقد ظهر مقاتلو الحركة المتشددة في يوم إجازة واستجمام، يستمتعون لاهين في إحدى مدن الملاهي الشهيرة في العاصمة الأفغانية.

طالبان منزعجة من "لهو" عناصرها: أوقفوا التقاط السيلفي العرب والعالم طالبان منزعجة من "لهو" عناصرها: أوقفوا التقاط السيلفي

وبدا المئات منهم مستمتعين وهم يتجولون بالبنادق الآلية على أكتافهم، في متنزه ترفيهي معروف مطل على الماء بمنطقة خزان قرغة في كابل.

فعلى الرغم من مناشدات سابقة لقيادات بالحركة، دعت العناصر إلى الالتزام وعدم التفلت ونشر صور كيفما اتفق وهم يلهون أو يعبثون، ظهر مقاتلو طالبان أمس بحسب ما نقلت وكالة رويترز، يستمتعون بيوم إجازة، بعد أشهر من الصراع وأسابيع من المهام الأمنية منذ سيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي.

عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)
عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)

"أنا في غاية السعادة"

إلى ذلك، أعرب بعض العناصر عن سعادتهم الغامرة، فقال حليمي البالغ من العمر 24 سنة، وهو مقاتل من إقليم ميدان وردك في وسط البلاد لرويترز "أنا في غاية السعادة لقدومي إلى كابل وزيارة قرغة لأول مرة... استقبلني رفاقي بود أخوي".

كما أضاف "نحن فخورون لأننا حاربنا لكن الآن ذهب الأميركيون، وهذا أكثر شيء يسعدنا".

عنصر من طالبان في أحد المنتزهات في كابل (رويترز)
عنصر من طالبان في أحد المنتزهات في كابل (رويترز)

بدوره، أكد ضياء الحق وهو أيضا من ميدان وردك (25 عاما)، بهجته العارمة، وهو يعتلي أحد الأحصنة الطائرة في مدينة الملاهي.

في حين وقف آخرون في الصفوف للمشاركة في ألعاب المتنزه، ومنها لعبة سفينة القراصنة ولعبة الكراسي الطائرة.

بينما لم يتخل أي من المقاتلين عن السلاح أثناء تواجده بالمتنزه، واحتسوا الشاي واشتروا وجبات خفيفة من الأكشاك المنتشرة على طول شريط الماء.

عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)
عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)

يشار إلى أن معظم مقاتلي الحركة المتشددة لم يسبق لهم زيارة كابل قبل سيطرة طالبان على العاصمة في 15 أغسطس، بعد أن أمضوا سنوات مختبئين في الكهوف أو منتشرين في الجبال والوديان.

عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)
عناصر طالبان يمرحون في أحد المنتزهات في كابل(أرشيفية- رويترز)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد