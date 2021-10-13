وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن.

وأعلن آل نهيان رضا الإمارات عن "العلاقة المتنامية مع إسرائيل"، وذكر أنه سيزور إسرائيل قريبا.

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وزير خارجية الإمارات: بدء لقاءات فلسطينية إسرائيلية خطوة جيدة لتحقيق السلام

#العربية pic.twitter.com/CzqImN0Uoa — العربية (@AlArabiya) October 13, 2021

وشدد الوزير الإماراتي على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مضيفا بأنه تحدث مع وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل عن سوريا وإيران.