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وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن

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وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي
اليمن والحوثي

وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن

شدد الوزير الإماراتي على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

دبي - قناة العربية

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قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن.

وأعلن آل نهيان رضا الإمارات عن "العلاقة المتنامية مع إسرائيل"، وذكر أنه سيزور إسرائيل قريبا.

وشدد الوزير الإماراتي على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

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وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مضيفا بأنه تحدث مع وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل عن سوريا وإيران.

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