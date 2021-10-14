الجميل: حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في تصريح خاص لـ العربية/ الحدث أن حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجميل إن تحرك حزب الله كان ضمن حملة مركزة ومنظمة منذ أكثر من أشهر للضغط على اللبنانيين للاستسلام بخصوص معرفة حقيقة أحداث مرفأ بيروت.

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وأشار إلى ضرورة تدخل الجيش لفرض سيطرته ووقف التجاوزات الحاصلة وتحقيق الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من المواقف والتحركات في الساعات القادمة.

حزب الله يسيطر على لبنان

وكان الجميل أكد في وقت سابق أن حزب الله يحكم قبضته على لبنان، مشيراً إلى أنه انتقل إلى القضاء "لكسره وتطويعه".

وقال الجميل في تصريحات لقناة "إم تي في" المحلية اليوم الخميس، إن حزب الله يستعمل كل أدواته للسيطرة على الدولة "من السلاح إلى تعطيل الرئاسة وتعطيل الحكومات".

وبشأن أحداث اليوم في بيروت، لفت رئيس حزب الكتائب إلى أن "مشهد اليوم هو نفسه أدى إلى الحرب اللبنانية وسيتكرّر لأن العوامل نفسها موجودة".

وأضاف "لا نريد أن تسقط أي نقطة دم في لبنان، وإن لم يكن المسؤولون قادرين على العمل فليغادروا مناصبهم".

كما شدد على أنه "لا يجب الذهاب إلى مواجهة طائفية كما يريدها حزب الله".

وأوضح أن "حزب الله يستفز كل اللبنانيين، ويجب أن نكون موحدين في هذه المواجهة".

مقتل 6 في أعمال عنف

يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الطيونة في وقت سابق اليوم، أدت إلى مقتل 6 أشخاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، فيما أفاد الصليب الأحمر بأن فرقه تعمل على إجلاء العائلات من موقع الاشتباكات.

بينما انتشر عناصر من أمل وحزب الله بسلاح ثقيل في بعض المناطق، كما انطلق بعضهم في مسيرات هاتفين بشعارات طائفية.

أتت تلك الأحداث العنيفة في تطور دراماتيكي سريع أمام قصر العدل اليوم، بعدما دعا أنصار الحزبين إلى التظاهر ضد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، وذلك بعد أيام وجولات وصولات من حزب الله ضد القاضي طارق بيطار.