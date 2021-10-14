.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجميل: حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت

  • الخط
سامي الجميل

الجميل: حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في تصريح خاص لـ العربية/ الحدث أن حزب الله يريد دفن قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجميل إن تحرك حزب الله كان ضمن حملة مركزة ومنظمة منذ أكثر من أشهر للضغط على اللبنانيين للاستسلام بخصوص معرفة حقيقة أحداث مرفأ بيروت.

ميقاتي عن اشتباكات بيروت.. "أمر محزن" العرب والعالم ميقاتي عن اشتباكات بيروت.. "أمر محزن"

وأشار إلى ضرورة تدخل الجيش لفرض سيطرته ووقف التجاوزات الحاصلة وتحقيق الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من المواقف والتحركات في الساعات القادمة.

حزب الله يسيطر على لبنان

وكان الجميل أكد في وقت سابق أن حزب الله يحكم قبضته على لبنان، مشيراً إلى أنه انتقل إلى القضاء "لكسره وتطويعه".

وقال الجميل في تصريحات لقناة "إم تي في" المحلية اليوم الخميس، إن حزب الله يستعمل كل أدواته للسيطرة على الدولة "من السلاح إلى تعطيل الرئاسة وتعطيل الحكومات".

من أحداث بيروت 14-10-2022 (فرانس برس)
من أحداث بيروت 14-10-2022 (فرانس برس)

وبشأن أحداث اليوم في بيروت، لفت رئيس حزب الكتائب إلى أن "مشهد اليوم هو نفسه أدى إلى الحرب اللبنانية وسيتكرّر لأن العوامل نفسها موجودة".

وأضاف "لا نريد أن تسقط أي نقطة دم في لبنان، وإن لم يكن المسؤولون قادرين على العمل فليغادروا مناصبهم".

كما شدد على أنه "لا يجب الذهاب إلى مواجهة طائفية كما يريدها حزب الله".

وأوضح أن "حزب الله يستفز كل اللبنانيين، ويجب أن نكون موحدين في هذه المواجهة".

من أحداث بيروت 14-10-2022 (فرانس برس)
من أحداث بيروت 14-10-2022 (فرانس برس)

مقتل 6 في أعمال عنف

يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الطيونة في وقت سابق اليوم، أدت إلى مقتل 6 أشخاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، فيما أفاد الصليب الأحمر بأن فرقه تعمل على إجلاء العائلات من موقع الاشتباكات.

بينما انتشر عناصر من أمل وحزب الله بسلاح ثقيل في بعض المناطق، كما انطلق بعضهم في مسيرات هاتفين بشعارات طائفية.

أتت تلك الأحداث العنيفة في تطور دراماتيكي سريع أمام قصر العدل اليوم، بعدما دعا أنصار الحزبين إلى التظاهر ضد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، وذلك بعد أيام وجولات وصولات من حزب الله ضد القاضي طارق بيطار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة محمد رمضان تجذب الأنظار.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان تجذب الأنظار.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري! للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!
الأكثر قراءة
ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة! ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة!
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"
من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل! من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل!
ردا على حزب الله..القوات ردا على حزب الله..القوات "الصور تكشف من حمل السلاح ببيروت"
سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان
قبل أن تذهب
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
اكتشف المزيد