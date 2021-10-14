للمرة الثانية.. رفض شكوى ضد قاضي التحقيق بانفجار بيروت

في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أوضح مصدر قضائي ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت، اليوم الخميس، أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ العاصمة، مما يسمح له باستئناف العمل، وفق رويترز.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضد طارق بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.

مادة اعلانية

وجاء هذا القرار تزامناً مع تظاهرة للعشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لأداء بيطار الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

كما سمع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة من التظاهرة.

يذكر أن هذا الأسبوع جرى تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع العام الماضي وخلف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من السياسيين كان القاضي طارق بيطار يسعى إلى استجوابهما. والسياسيان هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، النائبان المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.