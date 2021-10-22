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رويترز: غارات جوية إثيوبية في تيغراي تمنع طائرة أممية من الهبوط

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من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
من قصف جوي إثيوبي سابق لمواقع في إقليم تيغراي
نزاع تيغراي

رويترز: غارات جوية إثيوبية في تيغراي تمنع طائرة أممية من الهبوط

الضربات الجوية الجمعة استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة

العربية.نت - وكالات

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قالت وكالة رويترز إن غارات جوية إثيوبية في تيغراي منعت طائرة للأمم المتحدة من الهبوط.

ونفّذت إثيوبيا الجمعة، ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي الذي يشهد حربا، في يوم رابع تستهدف فيه المدينة هذا الأسبوع، على ما قالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.

وقالت بيلين سيوم، إن الضربات الجوية، الجمعة، استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة.

وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حربا منذ نحو عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي رغم أن منطقة تيغراي لم تشهد إلا القليل من المعارك منذ أواخر يونيو مع سيطرة المتمردين على جزء كبير من الإقليم الواقع في أقصى شمال إثيوبيا وانسحاب الجيش إلى حد كبير.

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لكن القوات الجوية الإثيوبية شنت الاثنين، غارتين على ميكيلي عاصمة الإقليم قالت الأمم المتحدة إنها قتلت ثلاثة أطفال وأصابت عددا من الأشخاص بجروح.

والأربعاء، قصفت مخابئ أسلحة تابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي وبلدة أغبي التي تبعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب.

وأفاد مسؤول في مستشفى لوكالة فرانس برس بأن هجوم الأربعاء في ميكيلي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل.

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