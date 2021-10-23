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وسط توتر مع الغرب.. الصين وروسيا تسيّران دوريات بحرية مشتركة

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A group of naval vessels from Russia and China conduct a joint maritime military patrol in the waters of the Pacific Ocean, in this still image taken from video released on October 23, 2021. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي

وسط توتر مع الغرب.. الصين وروسيا تسيّران دوريات بحرية مشتركة

السفن الروسية الصينية عبرت مضيق يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية

موسكو – رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت، إن سفناً حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي يومي 17 و23 أكتوبر الحالي.

سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي

وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر الحالي، وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب، وقالت في الأسبوع الماضي، إن مجموعة من 10 سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوجارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان اليوم، إن "مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات". ويعتبر هذا المضيق مياهاً دولية.

وأضافت الوزارة أن "مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين".

سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
  • سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
  • سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
  • سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
3 صور
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
سفن روسية وصينية خلال المناورة في المحيط الهادي
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