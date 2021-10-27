إخلاء محطة قطارات في قلب باريس إثر بلاغ عن وجود قنبلة

قامت الشرطة الفرنسية بإخلاء محطة قطارات غار دو نور في قلب باريس إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة في المحطة.

فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا وطلبت من الركاب إخلاء المحطة، وتعطلت حركة القطارات فيها، وهي من أكبر محطات القطارات في باريس والتي تربطها بمناطق الشمال الفرنسي.

مادة اعلانية

وأعلنت الشركة المسيرة للقطارات في فرنسا، أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في المحطة الشمالية لباريس.

يذكر أنه بدأت في باريس في الثامن من شهر سبتمبر الجاري محاكمة 20 متهما في سلسلة اعتداءات إرهابية لهجوم على أيدي عناصر ما يسمى تنظيم داعش، ويعدّ الأعنف في باريس منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قتل فيه 130 شخصا وجرح أكثر من 350 آخرين، وكان أحد الاعتداءات استهدف مسرح باتاكلان، وسيحضر المحاكمة نحو 1800 شخص من أصحاب الدعوى المدنية يمثلهم أكثر من 300 محام.