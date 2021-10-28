.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منذ حل حكومته.. أول تعليق "غير مباشر" من حمدوك

  • الخط
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية- رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - رويترز)

منذ حل حكومته.. أول تعليق "غير مباشر" من حمدوك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منذ يوم الاثنين الماضي لم يصدر أي تعليق أو تصريح من عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية التي أعلن قائد القوات المسلحة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 من الشهر الجاري حلها، فارضاً حالة الطوارئ.

إلا أن مصدراً نقل عن لسانه مساء أمس الأربعاء، أول تصريح له بعد عودته إلى منزله. فقد شدد حمدوك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أنه ملتزم بانتقال ديمقراطي مدني.

البرهان: نعلن حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة العرب والعالم البرهان: نعلن حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة

كما أكد التزامه بأهداف الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الذي اعتقل من منزله صباح الاثنين الماضي، ضمن حملة توقيفات غامضة شهدتها الخرطوم فجر ذلك اليوم، من استخدام العنف ضد المحتجين.

بصحة جيدة

أتى ذلك، بعد أن أكدت البعثة الأممية في الخرطوم بوقت سابق أن سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي التقوا حمدوك، في مقر إقامته، مؤكدين أنه بصحة جيدة.

وكان الآلاف من المحتجين خرجوا منذ 25 أكتوبر إلى الشوارع، مطالبين بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من المسؤولين الحكوميين، والناشطين المدنيين في قوى الحرية والتغيير، مستنكرين حل الحكومة.

من الخرطوم يوم 25 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
من الخرطوم يوم 25 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

وقف المساعدات

في حين أعلن البنك الدولي والولايات المتحدة إيقاف كافة المساعدات للبلاد.

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي، تصاعت الخلافات بين المكون المدني والعسكري اللذين كانا يتقاسمان السلطة الانتقالية عبر المجلس السيادي.

وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما أتت أزمة شرق السودان وإغلاق ميناء بورتسودان، والانتقادات التي طالت حكومة حمدوك من قبل قبائل البجا لتزيد الطين بلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إليسا تسخر من قرداحي.. إليسا تسخر من قرداحي.."لا يفقه باليمني ولا اللبناني!"
عقار مضاد للاكتئاب وغير مكلف.. يصد أعراض كورونا القاتلة عقار مضاد للاكتئاب وغير مكلف.. يصد أعراض كورونا القاتلة
الأكثر قراءة
"ماجد الفطيم" للعربية: غداً بدء أعمال إنشاء مول السعودية بـ 16 مليار ريال
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
رئيس مجلس إدارة MBC يشجب مواقف جورج قرداحي رئيس مجلس إدارة MBC يشجب مواقف جورج قرداحي
مصر.. مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة مصر.. مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة
أسطورة ألمانيا: ليفربول سيحرم صلاح من الكرة الذهبية أسطورة ألمانيا: ليفربول سيحرم صلاح من الكرة الذهبية
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
قبل أن تذهب
إغلاق فضائية مملوكة لنبيل القروي في تونس
إغلاق فضائية مملوكة لنبيل القروي في تونس
اكتشف المزيد