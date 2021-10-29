.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصير المكتبات في كابل بمهب الريح.. بعد سيطرة طالبان

  • الخط
مكتبة في كابل (أرشيفية- فرانس برس)
مكتبة في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

مصير المكتبات في كابل بمهب الريح.. بعد سيطرة طالبان

أحد بائعي الكتب قال ممسكا بكتاب عن ميشال أوباما "خذ هذا الكتاب مثلا، المشكلة ليست في كونه عن أوباما بل في أنها لا ترتدي الحجاب"

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أوقفت كافة الحفلات الموسيقية في البلاد، وفر العديد من عازفي الأوركسترا الوطنية إلى خارج البلاد، كما هرب أيضا العديد من الرسامين والفنانين وحتى لاعبي الكرة، يبدو أن الدور أتى على الكتب.

ففي سوق الكتب داخل حي بل سرخ، واحة السلام السابقة التي كان يرتادها الشباب الأفغاني العصري والمثقف قرب الصروح الجامعية في كابل، أغلقت ما يقرب من نصف المكتبات أبوابها، فيما يغرق ما تبقى من هذه المواقع الثقافية في الظلام لتوفير الكهرباء.

طالبان للحلاقين: حلق اللحى ممنوع وكذلك الموسيقى بالمحال العرب والعالم طالبان للحلاقين: حلق اللحى ممنوع وكذلك الموسيقى بالمحال

"المشكلة أنها لا ترتدي الحجاب"

وفي هذا السياق قال عبد الأمين حسيني ، أحد أصحاب المكتبات التي باتت مقفرة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وهو يمسك بكتاب "عن ميشال أوباما": "خذ هذا الكتاب مثلا، المشكلة ليست في كونه عن ميشال أوباما، بل في كونها لا ترتدي الحجاب".

كما أوضح بحسب ما نقلت فرانس برس، أنه قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم أغسطس، "كانت الأعمال مزدهرة جدا، حتى إنّه أسس دار نشر خاصة وبدأ في تحقيق حلمه في كتابة كتب للأطفال مستوحاة من حياة ابنتيه".، إلا أن الأمور الآن اختلفت على ما يبدو.

مكتبة في كابل (أرشيفية- فرانس برس)
مكتبة في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

حرق المكتبات

فعلى الرغم من أن الحركة التي أعادت السيطرة على البلاد مجددا في أغسطس الماضي، لم تحرق كما السابق المكتبات، إلا أن العديد من الأفغان باتوا يمتنعون عن شراء الكتب إما خوفا أو بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

فيما سحب بعض البائعين في السوق المذكور، الكتب الجدلية أو الجريئة دينيا وفكريا، لاسيما لبعض المفكرين الذين تتهمهم الحركة بالتجديف.

يشار إلى أنه في ظل حكم طالبان السابق (1996-2001)، أُجبر بائعو الكتب غير الدينية على وقف العمل، ونُهبت بعض المكتبات في كل أنحاء البلاد، كما أحرق بعضها أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد