الأزمة مستمرة.. عزلة عربية أمام لبنان ومطالبات بإقالة قرداحي

انهالت ردود الأفعال الواسعة حول التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما نتج عنها من عزلة عربية للبنان خصوصاً بعد إعلان السعودية سحب السفراء وتلتها البحرين.

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فقد حمل زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الجمعة، حزب الله مسؤولية الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

"عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه"

وأكد عبر تويتر أن المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي وعلى العهد الذي يسلّم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية.

كما شدد على أن السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قرّرت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه.

كذلك حذر الحريري من أن وصول علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، يعني بالتأكيد أن اللبنانيين باتوا يعيشون فعلاً في جهنم، وفق قوله.

جعجع: ما يجري مأساة

في حين اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، أن هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

وتابع عبر تويتر، أن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

كما شدد على أن تعطِل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي مأساة كبرى ليس بعدها مأساة، وفق قوله.

جنبلاط: أقيلوه.. كفانا كوارث

بدوره، طالب رئيس التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، بإقالة قرداحي.

وقال عبر تويتر: "كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان"، في إشارة إلى قرداحي.

كما تابع متسائلاً: إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟.

أشرف ريفي: ندفع ثمن الاحتلال الإيراني

كذلك اعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن ما جرى يدل على تركيبة الحكومة اللبنانية وتوجّهها، مؤكدا ًأن لبنان يدفع ثمن الاحتلال الإيراني غالياً.

كما طالب عبر تويتر، بإقالة قرداحي، موجهّاً تحية للسعودية وللشرعية اليمنية، مشددا ًعلى أنهم مهما فعلوا سيبقى لبنان عربياً، وفق كلامه.

إيلي محفوض: فلترحل حكومة الوصاية الإيرانية

من جهته، كشف رئيس حزب حركة التغيير في لبنان إيلي محفوض، عن أن بعض الوزراء بدأوا بكتابة استقالاتهم وهناك مطالبات باستقالة نجيب ميقاتي وميشال عون.

وأكد وجود مخاوف من وقف تحويل المبالغ من المغتربين في الدول الخليجية إلى لبنان.

وأشار إلى أنه على حكومة الوصاية الإيرانية أن ترحل بأكملها، مؤكداً أنها باتت على المحك، في إشارة منه إلى ميقاتي.

ضجة كبيرة

يشار إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، كانت أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه "لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب".

وبعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن لبنان من سحب السفير ووقف الواردات، وتلتها فيها البحرين، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أن رئيس المجلس نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كذلك شدد على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة أبداً.