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أردوغان: أميركا تدعم تنظيمات إرهابية في سوريا

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This handout photograph taken and released on October 31, 2021, by the Turkish Presidential Press Service shows Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L back), Turkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu (L), US President Joe Biden (R back) and US Secretary of State Antony Blinken (R) attending a meeting during the G20 Summit at the Roma Convention Center La Nuvola. (Photo by Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
بايدن وأردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: أميركا تدعم تنظيمات إرهابية في سوريا

أكد أردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم ارتياح تركيا إزاء دعم الولايات المتحدة لميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية

دبي - قناة العربية، رويترز

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بأن "التنظيمات الإرهابية" الموجودة في سوريا ما زالت تحصل على الدعم من أميركا، نقلا عن تلفزيون "تي آر تي" التركي.

وأكد أردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم ارتياح تركيا إزاء دعم الولايات المتحدة لميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.

وإلى ذلك، قال أردوغان إنه لمس "نهجا إيجابيا" من جانب الرئيس الأميركي بايدن في مسألة صفقة طائرات إف-16 التي طلبتها أنقرة من واشنطن.

واجتمع الرئيس بايدن، الأحد، بالرئيس التركي أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

من اجتماع بايدن وأردوغان
من اجتماع بايدن وأردوغان

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ أردوغان بـ"قلق" أميركا من امتلاك تركيا لمنظومة S400 الصاروخية الروسية.

كما أكد بايدن لأردوغان ضرورة "احترام المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وناقش الرئيسان أيضاً "العملية السياسية في سوريا والانتخابات في ليبيا"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وذكر مسؤول أميركي في وقت سابق، أن بايدن سيحذر نظيره التركي من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأميركية التركية، وذلك وفقاً لتصريح أدلى به لوكالة "رويترز".

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كما أضاف المسؤول الأميركي، أن الرئيس بايدن سيناقش أيضا مع أردوغان طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي بايدن قرر لقاء نظيره التركي، بعد تراجع أردوغان عن طرد 10 سفراء بينهم السفير الأميركي على خلفية المطالبة بإطلاق سراح المعتقل التركي المعارض عثمان كافالا.

وقال مسؤول إن اجتماع بايدن وأردوغان لم يكن سيتم لو طردت أنقرة سفير واشنطن.

ولا تزال العلاقات بين الرئيسين الأميركي والتركي متوترة، خصوصا بسبب حصول أنقرة على منظومة دفاع روسية رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.

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