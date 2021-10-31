لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان.. وتحذير من تصرفات متهورة

أكد مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن سيجتمع اليوم الأحد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روما على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأفاد بأن الرئيس بايدن سيحذر نظيره التركي من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأميركية التركية، وأنه يجب تحاشي الأزمات، وذلك وفقاً لتصريح أدلى به لوكالة "رويترز".

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كما أضاف المسؤول الأميركي أن الرئيس بايدن سيناقش أيضا مع أردوغان طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز "F-16" وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

لم يكن ليتم لولا التراجع

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي غادر واشنطن لحضور قمتين دوليتين في روما ثم في غلاسكو، كان قرر لقاء نظيره التركي والتشاور مع حلفائه حول استئناف المفاوضات مع إيران، بحسب البيت الأبيض بعد تراجع أردوغان عن طرد 10 سفراء بينهم السفير الأميركي على خلفية المعتقل التركي المعارض عثمان كافالا.

وتراجع الرئيس التركي تراجع أخيرا عن طرد عشرة سفراء غربيين بينهم سفير الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن اجتماع بايدن وأردوغان لم يكن سيتم لو طردت أنقرة سفير واشنطن.

علاقة متوترة

ولا تزال العلاقات بين الرئيسين الأميركي والتركي متوترة، خصوصا بسبب حصول أنقرة على منظومة دفاع روسية رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن بايدن يشارك في استحقاقين دوليين مهمين نهاية الأسبوع، قمة الدول الصناعية العشرين التي فتحت السبت في روما، ثم مؤتمر الأمم المتحدة حول تبدل المناخ اعتبارا من الأحد في غلاسكو باسكتلندا.