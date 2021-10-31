.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لنقاش عدة ملفات.. وفد من "الجهاد الإسلامي" في مصر

  • الخط
2 زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - أرشيفية

لنقاش عدة ملفات.. وفد من "الجهاد الإسلامي" في مصر

اللقاء تناول ضرورة إنهاء الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، السبت، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في القاهرة، باجتماع عقد لمناقشة عدد من القضايا.

وفد من "الجهاد" يبحث بالقاهرة تخفيف التوتر مع إسرائيل مصر وفد من "الجهاد" يبحث بالقاهرة تخفيف التوتر مع إسرائيل

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن اللقاء بين الطرفين تناول ضرورة إنهاء الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وأهمية العودة لاجتماعات الفصائل.

أوضاع الأسرى وأهالي غزة

وأكدت القاهرة بدورها، على ضرورة نبذ الخلافات والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، موضحة أن اللقاء شمل أيضاً مطالبات بضرورة تخفيف الحصار والسماح بدخول كافة السلع والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وأهمية إعادة الإعمار سريعاً.

كما تم مناقشة ضرورة تحسين أوضاع الأسرى، حيث تعهدت مصر بالتدخل في هذا الملف، مطالبة بضرورة تجنب التصعيد مع الجانب الإسرائيلي لمنع مزيد من الصراعات.

الضغط على إسرائيل

إلى ذلك، طالبت الحركة أيضا بضرورة الضغط على إسرائيل لتحسين أوضاع أهالي غزة خلال الفترة المقبلة.

قصف إسرائيلي سابق على شمال قطاع غزة
قصف إسرائيلي سابق على شمال قطاع غزة

يشار إلى أن القاهرة ما زالت ترعى جهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه فجر 21 مايو/ أيار الماضي بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الممثل بالدوين يتحدث في الشارع عن قتله مصورة فيلمه شاهد الممثل بالدوين يتحدث في الشارع عن قتله مصورة فيلمه
فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية
الأكثر قراءة
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط! خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!
قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية
اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا
جديد مأساة فيلم أليك بالدوين.. تصريح صادم لمشرفة الأسلحة جديد مأساة فيلم أليك بالدوين.. تصريح صادم لمشرفة الأسلحة
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
قبل أن تذهب
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا انطلاقا من الجولان.. لماذا؟
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا انطلاقا من الجولان.. لماذا؟
اكتشف المزيد