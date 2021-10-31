لنقاش عدة ملفات.. وفد من "الجهاد الإسلامي" في مصر

التقى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، السبت، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في القاهرة، باجتماع عقد لمناقشة عدد من القضايا.

مادة اعلانية

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن اللقاء بين الطرفين تناول ضرورة إنهاء الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وأهمية العودة لاجتماعات الفصائل.

أوضاع الأسرى وأهالي غزة

وأكدت القاهرة بدورها، على ضرورة نبذ الخلافات والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، موضحة أن اللقاء شمل أيضاً مطالبات بضرورة تخفيف الحصار والسماح بدخول كافة السلع والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وأهمية إعادة الإعمار سريعاً.

كما تم مناقشة ضرورة تحسين أوضاع الأسرى، حيث تعهدت مصر بالتدخل في هذا الملف، مطالبة بضرورة تجنب التصعيد مع الجانب الإسرائيلي لمنع مزيد من الصراعات.

الضغط على إسرائيل

إلى ذلك، طالبت الحركة أيضا بضرورة الضغط على إسرائيل لتحسين أوضاع أهالي غزة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن القاهرة ما زالت ترعى جهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه فجر 21 مايو/ أيار الماضي بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.