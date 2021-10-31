روسيا تحشد مجددا قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا

أثار حشد متجدد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية مخاوف بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يتتبعون ما يعتبرونه تحركات غير منتظمة للمعدات والأفراد على الجانب الغربي لروسيا.

وقال المسؤولون لصحيفة واشنطن بوست الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن تحركات القوات أعادت إثارة المخاوف التي نشأت في أبريل ، عندما أثار أكبر حشد للقوات من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية قلقا دوليا.

مادة اعلانية

وتأتي التحركات المتجددة للقوات الروسية في المنطقة في الوقت الذي يتبنى فيه الكرملين خطاً أكثر تشدداً تجاه أوكرانيا.

وصعد المسؤولون الروس من الرئيس فلاديمير بوتين وما بعده من خطابهم في الأشهر الأخيرة ، حيث هاجموا علاقات كييف الغربية بل وشككوا في سيادتها.

وحذر بوتين من أن أي توسع للبنية التحتية العسكرية للناتو على الأراضي الأوكرانية يمثل "خطًا أحمر" لموسكو.

ويأتي الموقف أيضًا في الوقت الذي يدخل فيه الصراع المحتدم المستمر منذ سبع سنوات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية ، مرحلة جديدة.

وفي 26 أكتوبر ، أكد الجيش الأوكراني أنه استخدم طائرة بدون طيار تركية الصنع ضد موقع في دونباس، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها كييف هذه التكنولوجيا في القتال، مما أثار غضب موسكو.

وما زالت العلاقات بين موسكو وحلف الناتو متوترة بشكل خاص وعلقت روسيا مهمتها فى الناتو فى بروكسل يوم 18 أكتوبر بعد أن طرد الحلف ثمانية من أعضاء البعثة الروسية بتهمة التجسس.



ولم يعرف بعد ما تفعله القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية . وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تظهر قطارات وقوافل عسكرية روسية تنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والصواريخ ، في جنوب وغرب روسيا.

ويقول مايكل كوفمان مدير برنامج الدراسات الروسية في مجموعة التحليل غير الربحية CNA ومقرها فرجينيا.

النقطة هي "إنها ليست مناورة. لا يبدو أنه تمرين تدريبي. شيء ما يحدث".



وبدأ المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا في ملاحظة التحركات خاصة في الأسابيع الأخيرة ، بعد أن اختتمت روسيا مناورة عسكرية مشتركة ضخمة مع بيلاروسيا تعرف باسم زاباد 2021 على جناحها الغربي في منتصف سبتمبر.

وأثارت موسكو الإنذار من خلال حشد مجموعات كبيرة من القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في الماضي، لتسحب هذه القوات لاحقًا وتقوم بتهدئة المخاوف من تجدد غزو أوكرانيا.



ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن مثل هذه التحركات هي وسيلة لموسكو لإبقاء الوضع متوترًا وغير مؤكد.