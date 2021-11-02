.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيلتمان:نطالب البرهان بإعادة الحكومة المدنية في السودان

  • الخط
US Special Envoy for the Horn of Africa Jeffrey Feltman meets with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry in Cairo, May 5, 2021. (AP)
جيفري فيلتمان (أرشيفية - فرانس برس)

فيلتمان:نطالب البرهان بإعادة الحكومة المدنية في السودان

ماذا قال عن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة المقبلة؟!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما يعيش السودان منذ الاثنين الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، إثر إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة، كرر مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، دعوة بلاده لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لاتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين.

كما شدد في إيجاز صحافي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مشاركة بين المدنيين والعسكريين في حكم البلاد، معتبرا أن استقرار السودان يعتمد على استعادة تلك الشراكة.

الوساطة مستمرة في السودان.. وحمدوك يشترط عودة الحكومة العرب والعالم الوساطة مستمرة في السودان.. وحمدوك يشترط عودة الحكومة

ماذا عن عودة حمدوك؟!

وفيما لم يعلن التمسك بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، قال "نؤكد على ضرورة استعادة الجماهير للشراكة بقيادة حمدوك أو بدونه".

إلى ذلك، أكد أن واشنطن لن تقبل باعتراض مسيرة الديمقراطية في السودان.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)
متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

وكان فيلتمان بالإضافة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعوا سابقا إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، مشددين على وجوب عودة الحكومة المدنية، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين حكما البلاد، منذ العام 2019.

وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي، اليوم، فيما لا تزال الوساطات الداخلية والخارجية تتواصل بغية حل الأزمة السياسية التي تفجرت في 25 أكتوبر مع إعلان البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتعليق عمل بعض اللجان الرسمية.

كما لا يزال عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة وقياديين مدنيين قيد التوقيف، بعد أن داهمت منازلهم قوات أمنية واعتقلتهم فجر ذلك اليوم، وكان من بينهم حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي، إلا أنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله، بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس أمس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
"ملك القدود الحلبية".. ما لا تعرفه عن صباح فخري
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
قبل أن تذهب
محطات في حياة الفنان السوري الراحل صباح فخري
محطات في حياة الفنان السوري الراحل صباح فخري
اكتشف المزيد