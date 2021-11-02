وزير خارجية لبنان يقر: عاجزون عن تحجيم حزب الله

أقر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد.

وقال وزير خارجية لبنان إن الحكومة غير قادرة على تحجيم حزب الله، مشيرا إلى أن المسألة إقليمية.

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جاءت تصريحات الوزير في إطار حديث حول الأزمة مع السعودية ودول الخليج.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أكد أن المشكلة في لبنان تكمن في هيمنة حزب الله على النظام السياسي وليس في تصريحات شخصية بعينها.

هيمنة وكلاء إيران

وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية، ليس هناك أزمة بين السعودية ولبنان إنما هناك هيمنة لوكلاء إيران على لبنان.

كما، دعا الوزير السعودي المسؤولين اللبنانيين إلى إعادة بلدهم إلى مكانته السابقة في العالم العربي، معتبرا أن هذا البلد يحتاج إلى إصلاح بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل القرار فيه وعلى منافذه الحدودية.

أتت تلك التصريحات على إثر توتر العلاقات بين لبنان والعديد من دول الخليج، عقب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ما استدعى إجراءات من قبل المملكة العربية السعودية تمثلت بسحب سفيرها في لبنان، تبعها إجراءات مماثلة من الإمارات والكويت والبحرين واليمن.

يشار أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن وميليشيات الحوثي، كانت أثارت ضجة كبيرة، حيث طالب العديد من السياسيين في البلاد إقالته.