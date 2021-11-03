عضو بشبكة حقاني.. انتحاري كابل قتل قياديا كبيرا بطالبان

كشف مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، أن القائد العسكري لطالبان في كابل، حمد الله مخلص، كان من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة أمس.

كما أوضحوا أن مخلص، وهو عضو في شبكة حقاني المتطرفة، وضابط في القوات الخاصة في فيلق البدري، كان من ضمن المقاتلين الذين تصدوا لهجوم لتنظيم على المستشفى.

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يشار إلى أن القيادي المذكور هو أكبر شخصية تلقى حتفها منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية والبلاد منتصف أغسطس الماضي (2021).

داعش يتبنى



وكان داعش ولاية خراسان تبنى مساء أمس الهجوم الانتحاري، الذي أودى بحياة 19 شخصاً وعشرات الجرحى.

ففي بيان نشرته قنوات التنظيم على منصة تلغرام أعلن أنّ "خمسة من مقاتلي داعش نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا" على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابل.

كما أوضح أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار.

انتحاري على دراجة نارية

بدوره، أوضح مسؤول في حكومة طالبان أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء نفذه عدة مهاجمين بينهم انتحاري. وقال بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، "نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى"، فيما وصل مهاجمون آخرون إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

يذكر أن مستشفى ساردار محمد داود خان، وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم سابق في مارس 2017 شنه مسلحون كانوا يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم داعش وأوقعت حينها نحو مئة قتيل.