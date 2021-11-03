.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عضو بشبكة حقاني.. انتحاري كابل قتل قياديا كبيرا بطالبان

  • الخط
A Taliban fighter, who was injured during a blast, is pictured at the entrance of the hospital in Kabul, Afghanistan November 2, 2021. (Reuters)
من المستشفى العسكري في كابل (أرشيفية - رويترز)

عضو بشبكة حقاني.. انتحاري كابل قتل قياديا كبيرا بطالبان

القيادي المذكور هو أكبر شخصية تلقى حتفها منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، أن القائد العسكري لطالبان في كابل، حمد الله مخلص، كان من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة أمس.

كما أوضحوا أن مخلص، وهو عضو في شبكة حقاني المتطرفة، وضابط في القوات الخاصة في فيلق البدري، كان من ضمن المقاتلين الذين تصدوا لهجوم لتنظيم على المستشفى.

حكومة طالبان.. 4 من "حقاني" وملايين مقابل وزير داخليتها العرب والعالم حكومة طالبان.. 4 من "حقاني" وملايين مقابل وزير داخليتها

يشار إلى أن القيادي المذكور هو أكبر شخصية تلقى حتفها منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية والبلاد منتصف أغسطس الماضي (2021).

داعش يتبنى


وكان داعش ولاية خراسان تبنى مساء أمس الهجوم الانتحاري، الذي أودى بحياة 19 شخصاً وعشرات الجرحى.

ففي بيان نشرته قنوات التنظيم على منصة تلغرام أعلن أنّ "خمسة من مقاتلي داعش نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا" على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابل.

من أمام المستشفى العسكري في كابل (أرشيفية- رويترز)
من أمام المستشفى العسكري في كابل (أرشيفية- رويترز)

كما أوضح أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار.

انتحاري على دراجة نارية

بدوره، أوضح مسؤول في حكومة طالبان أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء نفذه عدة مهاجمين بينهم انتحاري. وقال بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، "نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى"، فيما وصل مهاجمون آخرون إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

يذكر أن مستشفى ساردار محمد داود خان، وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم سابق في مارس 2017 شنه مسلحون كانوا يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم داعش وأوقعت حينها نحو مئة قتيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. هكذا عثروا على طفلة اختفت أسبوعين بمكان ناءٍ مفاجأة.. هكذا عثروا على طفلة اختفت أسبوعين بمكان ناءٍ
لطشة فتغريدة ثم رد.. جديد السجال بين ماسك والأمم المتحدة لطشة فتغريدة ثم رد.. جديد السجال بين ماسك والأمم المتحدة
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد