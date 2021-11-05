ضابط مخابرات سقط من نافذة.. وفاة غامضة لدبلوماسي روسي ببرلين

عُثر مؤخراً على دبلوماسي روسي ميتاً بالقرب من مبنى الإدارة القنصلية بالسفارة الروسية في برلين، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلاً عن شرطة المدينة، فإن الرجل سقط من إحدى نوافذ المبنى.

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وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، عثرت شرطة برلين في صباح 19 أكتوبر الماضي على جثة رجل بالقرب من المبنى، ولم تتمكن من إنعاشها.

ويُعتقد أن الرجل يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو السكرتير الثاني للسفارة، وكان قد تم اعتماده منذ صيف 2019. وقد سقط من الطابق العلوي للمبنى.

وقالت مصادر أمنية إن ملابسات السقوط المزعوم وسبب الوفاة "مجهولة" حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فقد تم نقل جثة الدبلوماسي إلى روسيا، بينما رفضت السفارة الروسية في ألمانيا التعليق على الموضوع "لأسباب أخلاقية". بدورها رفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على الموضوع.

وتحدثت الصحيفة أنه، وفقاً لأجهزة الأمن الألمانية، كان الدبلوماسي ضابطاً سرياً ضمن جهاز المخابرات الروسية.