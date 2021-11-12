لندن: أعداد المهاجرين الواصلين من فرنسا "غير مقبولة"

أكدت بريطانيا الجمعة أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش من فرنسا بشكل غير شرعي "غير مقبولة"، بعدما سجّل عدد قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.

إلى هذا، قال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم". وأضاف أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطّلة".

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أتى هذا التصريح البريطاني بعد أن وصل نحو ألف شخص إلى المملكة المتحدة أمس الخميس على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر المانش، وهو عدد قياسي جديد في ظل أزمة تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.

وستتجاوز الحصيلة اليومية عددا قياسيا سابقا بلغ 853 شخصا سجّل في وقت سابق هذا الشهر، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.

في الأثناء، فقد ثلاثة مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال شرقي فرنسا إلى جنوب شرقي إنجلترا على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات البحرية الفرنسية الجمعة.

وأعلن مهاجران تم إنقاذهم في البحر عن اختفائهم، وفق ما أكدت السلطات البحرية في المنطقة، فيما تم تعليق عمليات البحث ليل الخميس والتي لن يتم استئنافها.

يذكر أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات عبور المانش، رغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة المنشغل، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة منخفضة.