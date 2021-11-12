.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لندن: أعداد المهاجرين الواصلين من فرنسا "غير مقبولة"

  • الخط
مهاجرون في المانش

لندن: أعداد المهاجرين الواصلين من فرنسا "غير مقبولة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت بريطانيا الجمعة أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش من فرنسا بشكل غير شرعي "غير مقبولة"، بعدما سجّل عدد قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.

إلى هذا، قال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم". وأضاف أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطّلة".

حرب الصيد البحري "القديمة الحديثة" بين جزر بحر المانش تعود لتتفاعل الأخيرة حرب الصيد البحري "القديمة الحديثة" بين جزر بحر المانش تعود لتتفاعل

أتى هذا التصريح البريطاني بعد أن وصل نحو ألف شخص إلى المملكة المتحدة أمس الخميس على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر المانش، وهو عدد قياسي جديد في ظل أزمة تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.

وستتجاوز الحصيلة اليومية عددا قياسيا سابقا بلغ 853 شخصا سجّل في وقت سابق هذا الشهر، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.

في الأثناء، فقد ثلاثة مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال شرقي فرنسا إلى جنوب شرقي إنجلترا على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات البحرية الفرنسية الجمعة.

وأعلن مهاجران تم إنقاذهم في البحر عن اختفائهم، وفق ما أكدت السلطات البحرية في المنطقة، فيما تم تعليق عمليات البحث ليل الخميس والتي لن يتم استئنافها.

يذكر أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات عبور المانش، رغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة المنشغل، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة منخفضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة
شاهد شقيق عادل إمام يرد: شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"
قبل أن تذهب
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
اكتشف المزيد