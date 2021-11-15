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الشرطة البريطانية تتعامل مع انفجار ليفربول كـ"حادث إرهابي"

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A car burns outside Liverpool Women's hospital in Liverpool, Britain November 14, 2021. Picture taken November 14, 2021. (Courtesy of Carl Bessant/via Reuters)
انفجار سيارة الأجرة أمس في ليفربول
إرهاب

الشرطة البريطانية تتعامل مع انفجار ليفربول كـ"حادث إرهابي"

عمدة المدينة أشاد بسائق سيارة الأجرة التي انفجرت قائلاً إن تصرفاته أدت لـ"تجنب وقوع كارثة محتملة"

العربية.نت

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أعلنت الشرطة في شمال غربي إنجلترا، اليوم الاثنين، أنها تتعامل مع الانفجار الذي أوقع قتيلاً خارج مستشفى في ليفربول أمس على أنه "حادث إرهابي"، استُخدمت فيه قنبلة يدوية.

وقال راس جاكسون، المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إن الدافع وراء الانفجار الذي وقع الأحد قرب مستشفى غير واضح لكن "الراكب الذي قُتل" هو من صنع القنبلة، بحسب تأكيده.

الشرطة في مكان الانفجار
الشرطة في مكان الانفجار

وأعلنت الشرطة أنها تجري عمليات تفتيش واسعة على خلفية انفجار ليفربول، وقد اعتقلت 4 أشخاص حتى الآن.

وكان عمدة مدينة ليفربول قد أشاد بسائق سيارة الأجرة التي انفجرت قائلاً إن تصرفاته أدت لـ"تجنب وقوع كارثة محتملة."

وقالت جوان أندرسون، عمدة ليفربول، إن سائق السيارة الأجرة أغلق أبواب سيارته، حتى لا يتمكن الراكب من المغادرة.

وأضاف لقناة "بي. بي. سي": "نجح سائق التاكسي بجهوده البطولية في تحويل مسار ما كان يمكن أن يكون كارثة مروعة في المستشفى".

انفجار السيارة في ليفربول أمس
انفجار السيارة في ليفربول أمس

وقتل راكب في سيارة الأجرة، وأصيب سائقها بجروح عندما اشتعلت النيران فيها صباح الأمس خارج مستشفى ليفربول للنساء.

ويتلقى السائق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، العلاج في المستشفى عقب إصابات بجروح غير مهددة للحياة.

واعتقل ثلاثة شبان في العشرينات من العمر أمس الأحد في المدينة الواقعة شمال غربي إنجلترا بموجب قانون الإرهاب، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

الشرطة في مكان الانفجار
الشرطة في مكان الانفجار
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وثارت الشكوك بسبب توقيت الانفجار، قبل الساعة 11 صباحاً بقليل، خلال إحياء بريطانيا ذكرى الذين قتلوا في الحروب.

لا يزال مستوى التهديد الرسمي للإرهاب في بريطانيا عند "كبير"، وهي الدرجة الوسطى على مقياس مكون من خمس نقاط، ما يعني احتمال شن هجمات.

يحدد "المركز المشترك لتحليل الإرهاب" في بريطانيا مستوى التهديد بناء على معلومات استخباراتية حول الإرهاب الدولي في الداخل والخارج.

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