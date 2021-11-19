بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، أن بلادها ستصنف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية".

واعتبرت تروس عبر "تويتر"، أن القرار يأتي بمثابة "إعلان هام" من جانب وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وقالت إن من شأنه أن يساعد في معالجة "آفة معاداة السامية".

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هذا وفي وقت لاحق، أكدت الخارجية البريطانية لـ"العربية"، تصنيف حماس منظمة إرهابية، بحسب مراسلة "العربية".

كما صرحت الداخلية البريطانية لـ "العربية" بأن "بيانا مفصلا سيصدر حول تصنيف حماس منظمة ارهابية"، نقلا عن المراسلة.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيما إرهابيا.

Hamas will be proscribed as a terrorist organisation. Important announcement by @pritipatel that will help tackle the scourge of anti-semitism.👇https://t.co/3v6Wjs7yiA — Liz Truss (@trussliz) November 19, 2021

وذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي ستعلنه باتيل اليوم.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على "تويتر" بالتقارير التي تفيد بأن بريطانيا صنفت حماس منظمة إرهابية.

وغرّد بينيت قائلا: "حماس منظمة إرهابية.. أشكر صديقي جونسون على قيادته في هذا الموضوع".

ومنذ نحو 10 أيام، قال المتحدث باسم الحيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الدفاع الجوي اعترضت مسيرة تابعة لحركة حماس اجتازت منطقة البحر.

فيما أضاف أن الطائرة المسيرة ظلت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة تحليقها قبل اعتراضها.

وسبق بيان أدرعي بوقت قصير، إعلان وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية على هدف على حدود قطاع غزة.

وكانت صحيفة "ذا تايمز أو إسرائيل"، قد ذكرت الشهر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة المتزايدة بمنطقة الشرق الأوسط.