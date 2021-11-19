.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا

  • الخط
Members of the Ezzedine al-Qassam Brigades, armed wing of the Palestinian Hamas movement, parade in Gaza City on june 7, 2021.
عناصر تابعة لحماس
غزة و حماس

بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يرحب في تغريدة على "تويتر" بالتقارير التي تفيد بأن بريطانيا صنفت حماس منظمة إرهابية

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، أن بلادها ستصنف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية".

واعتبرت تروس عبر "تويتر"، أن القرار يأتي بمثابة "إعلان هام" من جانب وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وقالت إن من شأنه أن يساعد في معالجة "آفة معاداة السامية".

هذا وفي وقت لاحق، أكدت الخارجية البريطانية لـ"العربية"، تصنيف حماس منظمة إرهابية، بحسب مراسلة "العربية".

كما صرحت الداخلية البريطانية لـ "العربية" بأن "بيانا مفصلا سيصدر حول تصنيف حماس منظمة ارهابية"، نقلا عن المراسلة.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيما إرهابيا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي ستعلنه باتيل اليوم.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على "تويتر" بالتقارير التي تفيد بأن بريطانيا صنفت حماس منظمة إرهابية.

وغرّد بينيت قائلا: "حماس منظمة إرهابية.. أشكر صديقي جونسون على قيادته في هذا الموضوع".

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

ومنذ نحو 10 أيام، قال المتحدث باسم الحيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الدفاع الجوي اعترضت مسيرة تابعة لحركة حماس اجتازت منطقة البحر.

إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة لحماس اجتازت منطقة البحر العرب والعالم إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة لحماس اجتازت منطقة البحر

فيما أضاف أن الطائرة المسيرة ظلت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة تحليقها قبل اعتراضها.

وسبق بيان أدرعي بوقت قصير، إعلان وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية على هدف على حدود قطاع غزة.

وكانت صحيفة "ذا تايمز أو إسرائيل"، قد ذكرت الشهر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة المتزايدة بمنطقة الشرق الأوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد