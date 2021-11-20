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طالبان تبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي القطاع العام

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People exchange money in Kabul, Afghanistan October 7, 2021. REUTERS/Jorge Silva
أكوام من العملة المحلية في أفغانستان خلال عملية صرافة في كابل
أفغانستان وطالبان

طالبان تبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي القطاع العام

لآلاف العاملين في الحكومة رواتب متأخرة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهي تشكّل إحدى الأزمات العديدة التي تواجهها طالبان منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس

كابل - رويترز

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قال مسؤولون إن حكومة طالبان الأفغانية ستبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة اعتباراً من اليوم السبت.

ولآلاف العاملين في الحكومة الأفغانية رواتب متأخرة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهي تشكّل إحدى الأزمات العديدة التي تواجهها حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي.

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سيدة في كابل تشتري طعاماً تركه الأميركيون بعدما غادروا المدينة

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر": "وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل".

ولم يتضح على الفور من أين ستأتي الأموال لدفع الرواتب.

وحتى قبل سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس، قال كثير من العاملين في القطاع العام، إنهم لم يحصلوا على رواتبهم لأسابيع. وبعد وصول طالبان إلى الحكم تم تجميد مليارات الدولارات المودعة من قبل الحكومة الأفغانية السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولا تريد الحكومات الأجنبية تمويل الحكومة التي تقودها طالبان مباشرةً لمساعدتها على سداد التزاماتها، مثل دفع رواتب العاملين. كما توقّفت المؤسسات المالية الدولية عن تمويل أفغانستان.

وبعد اجتماع عُقد أمس الخميس بين المبعوثين الخاصين لألمانيا وهولندا في كابل مع مسؤولين من طالبان، عبّر المبعوثان عن الاستعداد لبحث دفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم مباشرةً من خلال مؤسسات دولية.

مدرسة في إحدى مدارس كابل (أرشيفية)
مدرسة في إحدى مدارس كابل (أرشيفية)

وليس واضحاً ما إذا كان إعلان طالبان اليوم عن دفع الرواتب مرتبطاً بذلك.

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وقال إنعام الله سمنجاني، وهو متحدث آخر باسم طالبان، اليوم السبت على "تويتر"، إن عائد التحصيلات اليومية التي تقوم بها حكومة طالبان يزيد كل يوم.

وأضاف: "تقول وزارة المالية إنها في أيام العمل التي بلغ عدها 78 يوماً في الأشهر الثلاثة الماضية حققنا عائداً بلغ حوالي 26.915 مليار أفغاني" أي ما يعادل 288 مليون دولار.

وتابع، نقلاً عن وزارة المالية: "جمعنا 557 مليون أفغاني (5.9 مليون دولار) عائداً يوم الأربعاء وحده". وأضاف أن دفع رواتب العاملين المتقاعدين أيضاً سيبدأ قريباً.

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