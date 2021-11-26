رسمياً.. بريطانيا تصنّف حركة حماس إرهابية

بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت قرارا بحظر حركة حماس بشكل كامل، أعلنت الوزارة اليوم، رسمياً، إدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.

مادة اعلانية

فقد أضحت الحركة بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، منظمة إرهابية، بشقيها السياسي والعسكري.

ووفق البيان، فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

قدرات إرهابية واضحة

فيما أتت هذه التطورات بعدما اعتبرت الداخلية البريطانية، في بيان، الأسبوع الماضي، أن حركة حماس لديها قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين.

ولفتت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إلى أن حظر حماس سيبعث برسالة قوية للغاية إلى أي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك، وفق تعبيرها.

معلومات استخباراتية واسعة

كما تابعت في مؤتمر صحافي من واشنطن، أن الخطوة تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب، قائلة: "نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي" للحركة.

يشار إلى أن بريطانيا تحظر منذ عام 2001 "كتائب القسام" وهي الجناح العسكري للحركة، إلا أن قرار اليوم شمل الجناح السياسي.

وكانت لندن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه لم يعد بالإمكان التفريق بين الكيانين، وفي تقييمها أن حماس ترتكب وتشارك وتحضّر وتروج وتشجع الإرهاب، وفق قولها.