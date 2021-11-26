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متحور جديد يرعب العالم.. أوروبا تقترح وقف رحلات إفريقيا

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فيروس كورونا

متحور جديد يرعب العالم.. أوروبا تقترح وقف رحلات إفريقيا

إسرائيل تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا الأشد انتشاراً

دبي- العربية.نت

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مع بروز متحور جديد من كورونا أشد فتكا وانتشارا على ما يبدو، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس تعليق الرحلات من جنوب إفريقيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت فرانس برس، أن المفوضية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الإفريقية.

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كما كتبت في تغريدة على تويتر "ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529".

ألمانيا.. وبريطانيا وإسرائيل

بالتزامن، أعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا، بسبب المتحور الجديد.

أتت تلك الخطوة الألمانية، بعد أن حظرت بريطانيا وإسرائيل (التي سجلت اليوم أول إصابة بالمتحور الجديد) كافة الرحلات من تلك الدول، منعا لانتشار السلالة الجديدة التي قدر العلماء أنها ظهرت للمرة الأولى في دول إفريقية.

مثيرة للقلق

وكان عدد من العلماء أعلنوا أمس في مؤتمر صحافي، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات. وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

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كما أوضحوا أن المتحورة التي أطلقوا عليها تسمية "بي. 1.1.529" لديها عدد "مرتفع جداً" من التحورات، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون في هذه المرحلة، مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا في محاربة هذه السلالة.

إلى ذلك رجحوا أن يكون ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بالارتفاع التصاعدي في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، جو فاهلا.

يذكر أن جنوب إفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام الحالي، تعدّ الأكثر تضرراً في القارة بكوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.

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