متحور مقلق.. بريطانيا وإسرائيل تحظران السفر من دول إفريقية

بعد اكتشاف السلالة الجديدة المقلقة، أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها ستمنع المسافرين من ست دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا يرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها رصدتها جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحّة البريطاني ساجد جاويد، إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر الجمعة في الساعة 12:00 ت غ.

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كذلك، أعلنت إسرائيل منع السفر من عدة دول من جنوب القارة السمراء وسط مخاوف من المتحور المقلق.

ووضعت 7 دول على القائمة الحمراء عالية الخطورة، وهي جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسسواتيني.

إلى هذا، أعلنت مجموعة من العلماء اكتشاف متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، وفق فرانس برس.

متحور مثير للقلق

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

يشار إلى أنه بحسب علماء جنوب إفريقيا الذين اكتشفوا سابقاً متحورة بيتا، فإن متحورة "بي.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جداً" من التحورات.

وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.

إصابات في بوتسوانا وهونغ كونغ

فيما سجلت إصابات أخرى بهذه المتحورة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب إفريقيا.

يذكر أن جنوب إفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، تعدّ الأكثر تضرراً في القارة كوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.