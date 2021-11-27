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تغييرات كبيرة في السودان.. طالت الجيش والأجهزة الأمنية

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قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)
خاص

تغييرات كبيرة في السودان.. طالت الجيش والأجهزة الأمنية

دبي- العربية.نت

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شهد السودان، اليوم السبت، تغييرات كبيرة، طالت القوات الأمنية، بحسب ما أفادت مصادر لـ "العربية/الحدث".

كما أوضحت المعلومات أن التغييرات طالت قوات الجيش والمخابرات، لافتة إلى أنه تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبد المجيد.

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إعفاء مدير الشرطة ونائبه

إلى ذلك، أعفي مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.

الفريق عنان حامد محمد مدير عام قوات الشرطة السودانية
  • الفريق عنان حامد محمد مدير عام قوات الشرطة السودانية
  • الصادق علي ابراهيم نئب مدير عام الشرطة السودانية
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الفريق عنان حامد محمد مدير عام قوات الشرطة السودانية
الفريق عنان حامد محمد مدير عام قوات الشرطة السودانية
الصادق علي ابراهيم نئب مدير عام الشرطة السودانية
الصادق علي ابراهيم نئب مدير عام الشرطة السودانية

إطلاق سراح سياسيين بارزين

وفي حين لم تعرف أسباب تلك التغييرات، إلا أنها أتت بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر، لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، وغيرهم.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

كما جاءت تلك التطورات بعد أن أكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك أنه سيحقق في مقتل عشرات المتظاهرين الذين سقطوا منذ فرض القوات المسلحة الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي، وحل الحكومة.

يذكر أنه في فجر 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت العديد من السياسيين، والناشطين والقيادات الحزبية، ما دفع منظمات مدنية أساسية في البلاد إلى الدعوة لتظاهرات واسعة، مؤكدة رفضها لمشاركة العسكر في الحكم.

إلا أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك أعلنا لاحقا في 21 من الشهر الحالي (نوفمبر2021) توقيع اتفاق سياسي، أعاد الشراكة بين المكونين ونص على توحيد القوات المسلحة في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن العودة للمسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات.

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