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طالبان تطلب مساعدة أوروبية لمواصلة تشغيل مطارات أفغانستان

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FILE PHOTO: A model of an Ariana Afghan Airlines jet is seen in front of the international airport in Kabul, Afghanistan, September 5, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo
مدخل مطار كابل
أفغانستان وطالبان

طالبان تطلب مساعدة أوروبية لمواصلة تشغيل مطارات أفغانستان

الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان وأكد أنه سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية

بروكسل – فرانس برس

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طلبت حركة طالبان المساعدة في مجال مواصلة تشغيل المطارات الأفغانية وذلك خلال محادثات أجريت في نهاية الأسبوع مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطرقت أيضاً إلى "القلق الشديد" بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، وفقاً لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر الأحد.

وأوفد الجانبان مسؤولين كباراً إلى الدوحة لإجراء المحادثات التي جاءت قبل مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة القطرية أيضاً.

ممثلو طالبان في الدوحة قبل محادثات مع مسؤولين غريبيين في أكتوبر الماضي
ممثلو طالبان في الدوحة قبل محادثات مع مسؤولين غريبيين في أكتوبر الماضي

وقالت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي "إي. إي. إيه. إس" في بيانها إن "الحوار لا يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة (لطالبان)، لكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الاتحاد الأوروبي والشعب الأفغاني".

وترأس وفد طالبان وزير الخارجية المؤقت أمير خان متقي يُرافقه وزيرا التعليم والصحة المؤقتان، ومحافظ البنك المركزي بالإنابة ومسؤولون من وزارات الخارجية والمال والداخلية ومديرية الاستخبارات.

أما وفد الاتحاد الأوروبي فترأسه المبعوث الخاص للاتحاد إلى أفغانستان توماس نيكلاسون يُرافقه مسؤولون من خدمة العمل الخارجي وآخرون من خدمة المفوضية الأوروبية يعملون في مجال المساعدات الإنسانية والشراكات الدولية والهجرة.

"تفاقم الوضع الإنساني"

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن طالبان تعهدت الالتزام بوعدها المتمثل بـ"العفو" عن الأفغان الذين عملوا ضدها خلال عقدين وحتى تاريخ إجلاء قوات الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد في أغسطس الماضي.

كما التزمت طالبان مجدداً السماح للأفغان والأجانب بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك، لكنها "طلبت المساعدة" في مجال مواصلة تشغيل عمليّات المطارات "من أجل أن يكون ذلك ممكناً".

عنصر من طالبان في مطار كابل
عنصر من طالبان في مطار كابل

وأشار البيان إلى أنّ "الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.

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وقد مارس وفد الاتحاد الأوروبي ضغوطاً على طالبان من أجل تشكيل "حكومة شاملة" وتعزيز الديمقراطية وضمان حصول الفتيات على فرص متساوية في التعليم ومنع أفغانستان من التحول إلى قاعدة لأي جماعة "تهدد أمن الآخرين".

كما أشار البيان إلى أنه في حال تنفيذ طالبان شروط الاتحاد الأوروبي فإنه يمكن عندئذ الإفراج عن تمويل إضافي للحكام الجدد في أفغانستان الذين يعانون ضائقة مالية ولكن فقط "لصالح الشعب الأفغاني".

من جهتها، جددت حركة طالبان التشديد على أنها ستتمسك بحقوق الإنسان "بما يتماشى والمبادئ الإسلامية" وقالت إنها سترحب بعودة البعثات الدبلوماسية التي أغلِقت، حسب البيان.

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