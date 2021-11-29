يومان بعد تعهّد أبي أحمد.. جيش إثيوبيا يسيطر على بلدة في عفر

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأحد إن الجيش الإثيوبي سيطر على مدينة تشيفرا في إقليم عفر، وهي أول منطقة يستعيد السيطرة عليها من متمردي قوات تيغراي منذ ظهور رئيس الوزراء أبي أحمد على جبهة القتال قبل يومين.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد استولت على تشيفرا، التي تقع على الحدود بين إقليمي عفر في شمال البلاد وأمهرة بعد احتدام القتال الشهر الماضي بين القوات الإثيوبية وقوات موالية للجبهة.

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وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية في حسابها على " تويتر": "قوات الدفاع الإثيوبية وقوات عفر الخاصة سيطرتا على تشيفرا"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية ولا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على النبأ.

وتقع تشيفرا غربي بلدة ميللي، التي تحاول قوات تيغراي الاستيلاء عليها منذ أسابيع لأنها تقع على الطريق السريع الذي يربط بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، وهو الميناء الرئيسي في منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت محطة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة الإثيوبية يوم الجمعة أن أبي أحمد توجه إلى خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرق البلاد.

وقال أبي أحمد في تصريحات بُثت يوم الجمعة: "معنويات الجيش مرتفعة للغاية". وتعهّد الجمعة بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمي تيجراي وعفر "اليوم".

وقُتل آلاف المدنيين بينما شُرد ملايين بسبب القتال منذ اندلاع الحرب في تيغراي في نوفمبر الماضي.

وتعرضت قوات تيغراي للهزيمة في البداية لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في يوليو وزحفت إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، الأمر الذي أدى لنزوح مئات آلاف آخرين.