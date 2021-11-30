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بريطانيا: إيران تستخدم حزب الله لتأجيج الاضطرابات

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ريتشارد مور

بريطانيا: إيران تستخدم حزب الله لتأجيج الاضطرابات

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، أن إيران تستخدم ميليشيا حزب الله لتأجيج الاضطرابات في المنطقة.

وأضاف أن طهران جعلت من حزب الله "دولة داخل دولة"، في إشارة إلى ممارسات الحزب في لبنان.

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كما، كشف رئيس المخابرات البريطانية أن إيران والصين وروسيا تتصدر التهديدات التي تواجه بلاده حيث تتسابق كل من الدول والمنظمات غير المشروعة لاستغلال تكنولوجيا المعلومات سريعة التغير.

الصين أولوية

وفي أول خطاب عام له منذ أن أصبح رئيساً لجهاز المخابرات، المعروف أيضاً باسم MI6، في أكتوبر 2020 ، قال مور إن الصين هي "الأولوية القصوى الوحيدة" لوكالة الاستخبارات.

كذلك، أوضح أن المملكة المتحدة تواصل "مواجهة تهديد خطير من روسيا". وقال إن موسكو رعت محاولات اغتيال وقتل، مثل تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا عام 2018.

الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال
الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال

وأضاف أنها تشن هجمات إلكترونية ومحاولات للتدخل في العمليات الديمقراطية في دول أخرى.

إلى ذلك، قال إن سقوط الحكومة الأفغانية المدعومة دولياً وعودة حركة طالبان إلى السلطة كان بمثابة "دفعة معنوية" للمتشددين.

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