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اليونان: على تركيا وقف الأعمال الاستفزازية بشأن قبرص

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وزير خارجية اليونان (فرانس برس)
وزير خارجية اليونان (فرانس برس)

اليونان: على تركيا وقف الأعمال الاستفزازية بشأن قبرص

دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا إلى الامتناع عما وصفه بالأعمال "الاستفزازية وغير القانونية" بشأن قبرص.

وأضاف أمام لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني، اليوم الاثنين، "بوصلتنا دوما هي الدفاع عن السيادة وحقوقنا.. والدفاع عن مصالحنا الوطنية والقيم الإنسانية العالمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية.

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كما أكد أن بلاده "منفتحة دائماً" على الحوار مع تركيا، ولكن في إطار القانون الدولي فقط.

يذكر أن ملف قبرص يثير منذ سنوات خلافات كبيرة بين الطرفين، فيما تعترف أنقرة وحدها على عكس العالم كله، باستقلال شمال الجزيرة.

ملفات شائكة

وفي يوليو الماضي (2021) أعلن الرئيس التركي، رسمياً تأييده تقسيم قبرص التي اجتاحت أنقرة شطرها الشمالي في العام 1974 رداً على انقلاب للمجلس العسكري المدعوم من أثينا، بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

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كذلك قضية الهجرة تثير خلافات مستمرة بين أنقرة وأثينا، ويتبادل البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الاتهام بعدم احترام اتفاق للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا.

وكانت اليونان اتهمت مرارا أنقرة باستفزازها، سواء عبر ملف الهجرة أو التنقيب عن الغاز والحقوق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، أو ملف قبرص.

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