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القوات الجوية الهندية: مصرع رئيس الأركان الهندي في تحطم مروحية

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تحطم مروحية رئيس الأركان الهندي
رئيس أركان الجيش الهندي

القوات الجوية الهندية: مصرع رئيس الأركان الهندي في تحطم مروحية

أفادت وسائل إعلام محلية أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد

نيودلهي - رويترز، فرانس برس، أسوشيتد برس

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أفادت القوات الجوية الهندية بمصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات جراء تحطم مروحيته اليوم الأربعاء في جنوب الهند.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية ونشر على صفحتها في "تويتر": "نبلغ بأسف شديد بأنه تم تحديد أن الكارثة أسفرت عن مصرع الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات "زوجته" و11 شخصاً آخر كانوا على متن المروحية".

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي أن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم من بين 14 كانوا على متن طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في وقت سابق من هذا اليوم في جنوب الهند.

وكان مصدر هندي قد قال إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات، تحطمت في جنوب الهند، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً. ومصير الجنرال راوات لم يعرف بعد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" إن المروحية كانت في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية الدفاع الوطني عندما تحطمت بالقرب من مدينة كونور في تاميل نادو.

ولم يذكر سلاح الجو ما إذا كان رئيس الأركان الجنرال راوات، قد أصيب في الحادث.

وأوضح ضابط كبير في الجيش أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب ضباط آخرين في طريقهم إلى كلية الدفاع.

وقال مسؤول في فرق الإنقاذ في كونور لوكالة فرانس برس، إن "ثمة 3 إلى 4 جرحى أيضا في موقع الحادث لكننا نجهل هوية القتلى".

وأضاف "نقل بعض الجرحى إلى المستشفى"، موضحا أن حوالي 20 آلية لفرق الإطفاء في المكان لإطفاء حريق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية، حطام المروحية الذي اندلعت فيه النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية في منطقة نيلغيريس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجو في سولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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وأفاد الإعلام المحلي أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

والجنرال بيبين راوات (63 عاما) المقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019.

وتولى راوات هذا المنصب العام الماضي بعد تقاعده من منصب قائد الجيش.

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