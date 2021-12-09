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حزب الأمة السوداني: لم نرفض اتفاق حمدوك البرهان

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عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)
عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)

حزب الأمة السوداني: لم نرفض اتفاق حمدوك البرهان

دبي - العربية.نت

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مع استمرار بعض الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق السياسي الذي أبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك الشهر الماضي، أوضح رئيس حزب الأمة السوداني، فضل الله برمة، أن الحزب لم يعلن رفضه، إنما طالب بتوسيعه.

وقال في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الخميس: "اتفقنا داخل حزب الأمة على تطوير الاتفاق"، مشددا على أن الحديث عن رفضه غير صحيح.

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تطويره وتوسيعه

كما شدد على أن هذا التوافق حقق إيجابيات كبيرة، معتبراً أن سلبية الاتفاق المذكور تكمن في ثنائيته.

إلى ذلك، أوضح أن الحزب يسعى لتكوين قاعدة عريضة تكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية. وأكد أن القوى السياسية مازالت في مرحلة المشاورات لتطوير الاتفاق السياسي.

من تظاهرات سابقة في الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)
من تظاهرات سابقة في الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)

وكان حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.

كما نص الاتفاق المذكور، على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا واسعا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير، التي أعلنت رفضها له.

غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس، من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك، سابقا البرهان نفسه، وتحدث عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.

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