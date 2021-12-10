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إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا.. شرطة هامبورغ تعتقل شاباً

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عناصر من الشرطة الألمانية (فرانس برس)
عناصر من الشرطة الألمانية (فرانس برس)

إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا.. شرطة هامبورغ تعتقل شاباً

العربية.نت- وكالات

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أعلنت الشرطة في مدينة هامبورغ الواقعة شمالي ألمانيا، اليوم الجمعة، اعتقال شخص يشتبه في أنه متطرف، كان يخطط لتنفيذ هجوم.

أتى ذلك بعد أن أفادت معلومات لصحيفة "دير شبيغل" ومقرها هامبورغ، أن شابا يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية ويبلغ من العمر 20 عاما، تم احتجازه في أغسطس/ الماضي، بعد محاولته شراء سلاح وقنبلة يدوية عبر الإنترنت.

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كما أوضحت أن الشرطة عثرت بحوزة الرجل على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

فيما لم تؤكد الشرطة بعد تفاصيل التقرير، مكتفية بالقول إنها ألقت القبض على الشاب لانتهاكه قوانين مراقبة الأسلحة النارية.

هجمات سابقة

وكانت مدينة بافاريا شهدت مطلع الشهر الماضي (نوفمبر 2021) هجوما بسكين على متن قطار أوقع عددا من الجرحى، إلا أن الشرطة استبعدت لاحقا الفرضية الإرهابية.

يذكر أن البلاد كانت شهدت في ديسمبر 2016 وسط برلين، أعنف هجوم إرهابي، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وتبنّاها حينها تنظيم داعش، ومنذ ذلك الحين أحبطت السلطات عشرات الهجمات الإرهابية.

فيما حذر المدعي العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك، العام الماضي (نوفمبر 2020) من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان في مرمى المتطرفين".

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