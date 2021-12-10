تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء الخميس تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في البلاد.

وقالت الوزارة إن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمّان.

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كما أوضحت أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لم يسافر خارج البلاد مؤخراً، وتم حجره في أحد فنادق العاصمة أيضاً، لافتة إلى أنه يجري حالياً استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

إجراءات جديدة

من جهته كشف المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات/عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن أنه "في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، تقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى الأردن، وتحديداً أوميكرون، اعتباراً من تاريخ 12 ديسمبر الحالي".

وقال المركز إن على جميع القادمين إلى الأردن إجراء فحص PCR قبل السفر (خلال 72 ساعة)، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE الذي يخولهم الصعود إلى الطائرة، موضحاً أنه سيتم إجراء PCR أيضاً عند وصولهم إلى أحد مطارات المملكة. ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

أما فيما يتعلق بالحدود البرية، فقد تقرر شرط قيام فحص PCR قبل الدخول إلى المملكة (خلال 72 ساعة)، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل الوصول إلى إحدى المراكز الحدودية، حيث سيتم إجراء PCR داخل المركز الحدودي. ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

كذلك بيّن المركز أنه تم إلغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم من القيام بفحص PCR عند وصولهم إلى المملكة، وإلغاء القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا التطعيم من فحص الـPCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى الأردن، وذلك في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.