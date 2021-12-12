لندن: "كل الخيارات مطروحة" للتعامل مع غزو روسي لأوكرانيا

حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الأحد، روسيا من "عواقب وخيمة" إذا قامت بأي عدوان عسكري على أوكرانيا، وفقاً لمسودة بيان للمجموعة اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وأفادت مسودة البيان التي أكدت محتواها مصادر من مجموعة السبع: "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك من أن أي عدوان عسكري على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظاً وعواقبه وخيمة".

مادة اعلانية

كما اعتبرت مجموعة السبع أنه "على روسيا أن تخفض التصعيد وتلجأ للقنوات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا"، مجددةً التزامها بسيادة أوكرانيا وحقها في اختيار مستقبلها.

في السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول اليوم، إن "كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا دخلت أوكرانيا".

كما قالت تروس إن اجتماع وزراء الخارجية السبعة أظهر "الصوت الموحد جداً لبلدان مجموعة السبع التي تمثل 50% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي والواضحة جداً بأن روسيا ستتحمل عواقب هائلة في حال اجتياح أوكرانيا".

من جهتها، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي جو بايدن، خلال لقائهما الافتراضي قبل أيام، إن القوات الروسية لا تشكل تهديداً لأحد.

وأضاف الكرملين أن "روسيا تتعرض للانتقاد بسبب تحريك قواتها داخل حدودها"، معتبراً أن "الخطاب العدواني لواشنطن ضد روسيا لن يسهم بحل الأزمة في أوكرانيا".