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روسيا تتوعد بـ"مواجهة" وبـ"رد عسكري" على الناتو في أوكرانيا

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Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov attends the Moscow Nonproliferation Conference in Moscow, Russia November 8, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
روسيا و بوتين

روسيا تتوعد بـ"مواجهة" وبـ"رد عسكري" على الناتو في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ينسق مع واشنطن ولندن لفرض عقوبات على روسيا

العربية.نت

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حذّر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، من مواجهة إذا لم تمنح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" موسكو ضمانات أمنية بشأن توسع‭ ‬الحلف شرقاً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب مراراً بضمانات أمنية ملزمة بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع بشكل أكبر شرقاً، أو ينشر أسلحته بالقرب من الأراضي الروسية.

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وقالت واشنطن مراراً إنه ليس من حق أي دول الاعتراض على مساعي أوكرانيا للانضمام للحلف.

وقال ريابكوف: "إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية بشأن أوكرانيا، فسيكون هناك رد عسكري، وستكون هناك جولة جديدة من المواجهة".

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وأكد نائب وزير الخارجية الروسية أن "حلف الناتو يسعى لنشر صواريخ محظورة قرب حدودنا".

وفي سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "نهج أوروبا تجاه مسائل أمن القارة مخيب للآمال".

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه ينسق مع واشنطن ولندن لفرض عقوبات على روسيا.

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