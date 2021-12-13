مقتل فلسطيني خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في نابلس

قُتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن القتيل يدعى جميل الكيال (31 عاماً)، مشيرةً إلى أنه قُتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس خلال مواجهة في منطقة رأس العين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

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من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباطاً من الوحدات الخاصة مدعومين بجنود أوقفوا مشتبهاً به في نابلس وصادروا سلاحاً شبه آلي.

وقالت الشرطة في بيان: "عندما أنهت قوات خاصة عمليتها وكانت بصدد مغادرة الموقع، رمى مشاغبون عبوات ناسفة باتجاهها من مسافة قصيرة وعرضوا حياة الجنود للخطر".

وأضاف البيان: "ردت القوات بإطلاق النار على المهاجمين ويبدو أنها أصابت أحدهم الذي أجلاه الهلال الأحمر من المكان".

وظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر كيال ملقى على الأرض وينزف بعد خروج القوات الإسرائيلية من الحي.

ولا تنتشر القوات الإسرائيلية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقالات ما يؤدي إلى مواجهات.