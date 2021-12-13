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مقتل فلسطيني خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في نابلس

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An Israeli border police member aims his weapon towards Palestinians during a protest against Israel's plan to annex parts of the occupied West Bank, Asira ash-Shamaliya near Nablus July 3, 2020. REUTERS/Raneen Sawafta
قوات إسرائيلية في نابلس (أرشيفية)

مقتل فلسطيني خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في نابلس

الشرطة الإسرائيلية كانت تنفذ عملية توقيف فجراً في منطقة رأس العين عندما وقعت المواجهة

العربية.نت

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قُتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن القتيل يدعى جميل الكيال (31 عاماً)، مشيرةً إلى أنه قُتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس خلال مواجهة في منطقة رأس العين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

صورة متداولة لجميل الكيال
صورة متداولة لجميل الكيال

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباطاً من الوحدات الخاصة مدعومين بجنود أوقفوا مشتبهاً به في نابلس وصادروا سلاحاً شبه آلي.

وقالت الشرطة في بيان: "عندما أنهت قوات خاصة عمليتها وكانت بصدد مغادرة الموقع، رمى مشاغبون عبوات ناسفة باتجاهها من مسافة قصيرة وعرضوا حياة الجنود للخطر".

صورة متداولة لجميل الكيال بعد إصابته
صورة متداولة لجميل الكيال بعد إصابته
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وأضاف البيان: "ردت القوات بإطلاق النار على المهاجمين ويبدو أنها أصابت أحدهم الذي أجلاه الهلال الأحمر من المكان".

وظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر كيال ملقى على الأرض وينزف بعد خروج القوات الإسرائيلية من الحي.

ولا تنتشر القوات الإسرائيلية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقالات ما يؤدي إلى مواجهات.

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