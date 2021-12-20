للحصول على جواز سفر.. مئات الأفغان يصطفون

بعد 24 ساعة فقط من إعلان طالبان أنها ستستأنف إصدار وثائق السفر، تجمّع مئات الأفغان أمام مكتب الجوازات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بالعاصمة كابل، ضمن صف واحد للحصول على الوثيقة.

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وبينما وقف الناس بانتظار إتمام أمورهم، انشغل مقاتلو طالبان المسؤولون عن حفظ النظام في المكان بتفريق مجموعات صغيرة كانت تتشكل في مقدم الصف أو قرب نقطة تفتيش.

وأعلنوا أنهم لا يريدون حدوث أي هجوم انتحاري أو تفجير، معربين عن مخاوفهم من خطر التجمعات، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

كما رصدت المعلومات سيارات إسعاف توقفت في موقع قريب تقل مرضى غير قادرين على الوقوف في طوابير.

ضغط كبير

وكانت طالبان توقفت عن إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استؤنفت الخدمة لفترة قصيرة لكن تدفق الطلبات تسبب بمشكلات تقنية ما دفع الحركة إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

في حين كشف رئيس دائرة جوازات السفر، علام غول حقاني، السبت، أن كل المشكلات التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات.

وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني القادم.

مجاعة وشيكة وتحذيرات

إلى ذلك، يعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي أن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أفغانستان تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية الشتاء البارد.

بدوره، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.