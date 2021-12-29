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لأول مرة منذ سنوات.. عباس يلتقي غانتس داخل إسرائيل

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

لأول مرة منذ سنوات.. عباس يلتقي غانتس داخل إسرائيل

الاجتماع بين الطرفين عُقد بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

دبي - العربية.نت

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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير بإسرائيل.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل شهرين.

كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واستمر ساعتين ونصف تقريباً.

قضايا أمنية ومدنية

في سياق متصل، كشف بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الطرفين ناقشا قضايا أمنية ومدنية على المحك.

فيما قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر تويتر، أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن اللقاء عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة "روش هعين" وسط البلاد.

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