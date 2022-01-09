أردوغان: سنحكم تركيا حتى عام 2053!

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إصراره على عدم مغادرة السلطة، مشيرًا إلى أنه سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.

وقال الرئيس التركي، خلال افتتاحه عددا من المشاريع في ولاية قارمان التركية، إن "حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عاما"، في إشارة إلى المعارضة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية.

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وأضاف أردوغان بالقول: "الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة".

وتابع أردوغان: "خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا".

قال الرئيس التركي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.

واعتبر أردوغان أن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخيا جديدا، متابعا: "نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا".

ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.