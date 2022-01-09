.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أردوغان: سنحكم تركيا حتى عام 2053!

  • الخط
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a joint news conference with Nigerian President Muhammadu Buhari in Abuja, Nigeria October 20, 2021. REUTERS/Afolabi Sotunde
الرئيس رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: سنحكم تركيا حتى عام 2053!

الرئيس التركي قال إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إصراره على عدم مغادرة السلطة، مشيرًا إلى أنه سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.

وقال الرئيس التركي، خلال افتتاحه عددا من المشاريع في ولاية قارمان التركية، إن "حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عاما"، في إشارة إلى المعارضة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية.

وأضاف أردوغان بالقول: "الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة".

وتابع أردوغان: "خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا".

تناولوا الخبز والبصل.. صحيفة مقرّبة من أردوغان تثير سخرية وتدعو الأتراك للتقشف العرب والعالم أردوغان وحزبه تناولوا الخبز والبصل.. صحيفة مقرّبة من أردوغان تثير سخرية وتدعو الأتراك للتقشف
الأتراك يتشبثون بالدولار.. خطة أردوغان لإنقاذ الليرة مهددة بالفشل قصص اقتصادية اقتصاد تركيا الأتراك يتشبثون بالدولار.. خطة أردوغان لإنقاذ الليرة مهددة بالفشل

قال الرئيس التركي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.

واعتبر أردوغان أن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخيا جديدا، متابعا: "نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا".

ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
قبل أن تذهب
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
اكتشف المزيد