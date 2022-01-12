نحو القصر الجمهوري.. تعديل في توقيت تظاهرات الخرطوم

بعد أن دعت مساء أمس الثلاثاء إلى تظاهرات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم، عادت "لجان المقاومة" وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء تأجيلها إلى الغد.

وأشارت إلى أن المسيرات ستتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم. كما حثت المشاركين على الالتزام بالسلمية والانضباط.

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أما عن سبب التأجيل أو تعديل التوقيت، فاكتفى المكتب الميداني لتنسيقيات لجان المقاومة بالقول إن "الحرب خدعة"، وفق تعبيره.

مقتل 63

وكانت آخر جولة من التظاهرات التي شهدتها العاصمة يوم الأحد الماضي، حيث قتل متظاهر إثر إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع.

ليصل بذلك عدد القتلى من المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي إلى 63 قتيلا، بسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركات الاحتجاجية .





فيما أكدت الشرطة حينها أنها تعاملت مع حالات متفلتة بالقدر المعقول من القوة مضيفة أن 22 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، فيما اعتقلت 86 مشتبها بهم.

رغم الوساطات

وعلى الرغم من الوساطات الأممية والإقليمية التي أطلقت مؤخرا إلا أن المجموعات المدنية وعلى رأسها تجمع المهنيين، لا تزال رافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

في حين شدد المبعوث الأممي إلى البلاد فولكر بيرثس خلال اليومين الماضيين أن المشاورات التي أطلقتها مبادرة الأمم المتحدة تشمل جميع المكونات.

يذكر أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وفرض إجراءات استثنائية، والدعوات إلى النزول للشارع مستمرة. ولم يشفع عقد حمدوك لاحقا اتفاقا سياسيا مع البرهان في تهدئة الأمور، وتشكيل حكومة جديدة. ما دفع رئيس الوزراء في الثالث من يناير الحالي (2022) للاستقالة محذرا من دخول البلاد في أزمة خطيرة.