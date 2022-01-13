لبنان.. صور متداولة لانفجار يرجح أنه بمخزن أسلحة لحزب الله
عناصر من حزب الله سارعت إلى مكان الانفجار وضربت طوقاً حوله
أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بوقوع انفجارات في منطقة غير مأهولة في حومين في قضاء النبطية جنوب لبنان.
ورجحت المصادر أنها تضم مخازن لحزب الله.
وتداول ناشطون فيديو قالوا إنه للانفجار الذي وقع حوالي الساعة الثانية فجرا بتوقيت بيروت.
وقال شهود إن عناصر من حزب الله سارعت إلى مكان الانفجار وضربت طوقا حوله، فيما تحدثت مواقع إخبارية محلية عن منع هذه العناصر سيارة إسعاف تابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث.
وقبل أقل من أسبوع، أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة درون لحزب الله، كشفت أنها احتوت على صور تفضح وجوه بعض قياديي وعناصر الحزب.
فقد أوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بتغريدة على حسابه في تويتر، أن الطائرة المسيرة حملت صورا من تمرين لعناصر تابعين للحزب يتدربون على تقنية استخدام الدرون، مظهرة وجوه مشغليها.
وأضاف أن ما يعرف بـ"فرقة الجليل" الإسرائيلية الخاصة، تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من رصد نشاطات حزب الله لجهة المسيرات.
وأشار إلى أن تلك الفرقة الخاصة عززت قدرات الجيش على رصد المسيرات بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل، مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات التي أُسقطت خلال الأشهر الماضية، كان آخرها قبل أيام.
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